ОБСЕ: Армения ограничила участие в выборах вопреки правилам Совета Европы

Ряд избирательных ограничений в Армении не соответствовал стандартам Совета Европы. Эта информация написана в предварительном отчете миссии, опубликованном ОБСЕ.
Документ подготовили представители сразу пяти структур. В их число вошли: ПАСЕ, Совет Европы, ОБСЕ, БДИПЧ и Европарламент.
Наблюдатели отметили, что регистрация кандидатов в целом проходила открыто и инклюзивно. Однако ряд мер вызвал серьезные претензии
«Ограничения для лиц с двойным гражданством и связанная с этим криминализация <...> противоречат стандартам Совета Европы и другим международным стандартам», - отмечается в отчете.
Помимо этого, миссия указала на требования к длительному проживанию в стране и знанию языка как на дополнительные барьеры, не отвечающие международным нормам. Эксперты обратили внимание и на недопустимость выдвижения независимых кандидатов. По их оценке, такие шаги противоречит обязательствам Армении перед ОБСЕ.
Ранее в МИД России высказались об итогах выборов в парламент Армении. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, на оппозицию оказывалось беспрецедентное давление. Она добавила, что в этом могла быть замешана западная элита.