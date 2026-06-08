ОБСЕ: Армения ограничила участие в выборах вопреки правилам Совета Европы

ПАСЕ, Совет Европы, ОБСЕ, БДИПЧ и ЕП представили предварительный отчет о выборах в Армении. Фото: Andre Ballin/dpa/Global Look Press

Ряд избирательных ограничений в Армении не соответствовал стандартам Совета Европы. Эта информация написана в предварительном отчете миссии, опубликованном ОБСЕ.

Документ подготовили представители сразу пяти структур. В их число вошли: ПАСЕ, Совет Европы, ОБСЕ, БДИПЧ и Европарламент.

Наблюдатели отметили, что регистрация кандидатов в целом проходила открыто и инклюзивно. Однако ряд мер вызвал серьезные претензии

«Ограничения для лиц с двойным гражданством и связанная с этим криминализация <...> противоречат стандартам Совета Европы и другим международным стандартам», - отмечается в отчете.

Помимо этого, миссия указала на требования к длительному проживанию в стране и знанию языка как на дополнительные барьеры, не отвечающие международным нормам. Эксперты обратили внимание и на недопустимость выдвижения независимых кандидатов. По их оценке, такие шаги противоречит обязательствам Армении перед ОБСЕ.

Ранее в МИД России высказались об итогах выборов в парламент Армении. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, на оппозицию оказывалось беспрецедентное давление. Она добавила, что в этом могла быть замешана западная элита.