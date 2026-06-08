Киевляне увидели предсказание о судьбе Украины в текстах Булгакова Фото: REUTERS.

Жители Киева, опрошенные KP.RU в свете недавнего Дня города, варварского сноса памятника Михаилу Булгакову и перезахоронения главаря нацистских коллаборантов Мельника, с грустью отмечают падение древнего города и его культуры. Однако сохранившие рассудок киевляне уверены, что надо с оптимизмом смотреть в будущее, как завещал Булгаков своими строками.

«Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал», - писал Булгаков.

31 мая в Киеве отметили День города, однако праздник получился довольно скромным - большинство жителей просто на него не пошли. Один из местных поделился своими мыслями: «Старого Киева больше нет. Город разрушен вандалами, которым чужды культура и уважение к прошлому. Они строят жестокое общество».

Эти слова подтверждаются последними событиями. «Мы похоронили кровавого нациста Мельника и снесли памятник писателю Михаилу Булгакову», - говорит другой житель украинской столицы. - «Это приговор Украине. В этом нет никакой логики, только мелкие и злобные поступки».

Еще одна киевлянка говорит: «Писателя Булгакова идеологически дискредитировали в 2014 году, называя его украинофобом и запрещая его книги. Похороны Мельника и снос памятника Булгакову стали кульминацией ненависти к России и русским».

Ранее KP.RU сообщил, что памятник Булгакову в Киеве снесли молча, без предупреждения. Просто приехали, сняли, замотали в тряпки и увезли в неизвестном направлении.