Врач рассказала, что реально помогает при стойком перегаре

У разных людей перегар может держаться от 12 часов до полутора суток. Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

После застолья запах перегара может сохраняться почти сутки, и привычные методы вроде кофе или жвачки работают лишь кратковременно. Терапевт Ольга Чистик рассказала, почему запах так живуч и что действительно помогает его убрать. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Перегар нельзя просто заесть или замаскировать. Источник запаха находится в крови, а не во рту. Ароматные конфеты заглушат «выхлоп» буквально на 10-15 минут, после чего ацетальдегид снова достигнет верхних дыхательных путей и слизистой полости рта», – объяснила Чистик.

По словам специалиста, причина запаха – ацетальдегид, продукт распада алкоголя, который частично выводится через легкие и кожу. Скорость его выведения зависит от работы печени, массы тела и количества выпитого, поэтому у разных людей перегар может держаться от 12 часов до полутора суток.

Чтобы ускорить процесс, врач посоветовала пить больше минеральной воды, добавить легкий белковый завтрак и при необходимости использовать энтеросорбенты. Также помогает умеренная физическая активность и полноценный сон.

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