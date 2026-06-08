Путин: работу по ледоколам «Ленинград» и «Сталинград» нельзя ставить на паузу

Путин в ходе встречи с главой ОСК поручил ему продолжать вести строительство трех ледоколов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной компании не допустить остановки строительства атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». По его словам, работы ни в коем случае не должны ставить на паузу. Соответствующее поручение глава государства дал руководителю ОСК Андрею Пучкову в ходе личной встречи.

«Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам», - подчеркнул Путин, имея в виду «Ленинград» и «Сталинград».

Помимо этого, российский лидер указал на необходимость продолжать реализацию планов по ледоколу «Лидер».

Оба судна проекта 22220 возводятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Этот тип ледоколов уже представлен в российском атомном флоте. В его составе числятся четыре аналогичных судна: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Строительство «Ленинграда» и «Сталинграда» призвано расширить возможности России по освоению арктических маршрутов.

Ранее KP.RU писал, что 7 июня в Кремле прошли переговоры Путина с Пучковым. Глава ОСК доложил президенту об успехах компании за прошлый год. Среди них - рост выручки, выпуск кораблей, грузовых и пассажирских судов, а также подводных лодок.