Фото: МИД РФ

Террористические акты ВСУ против мирных жителей не изменят ситуацию на поле боя и не помогут Киеву избежать поражения. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать неминуемому поражению киевской хунты подобное отчаянное вымещение злобы на гражданском населении не сможет», — резюмировала российский дипломат.

Нужно отметить, что ВСУ терпят неудачи на поле боя. Но киевский режим старается посеять панику в регионах РФ. ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты с помощью беспилотников и ракет. А страны Запада предпочитают закрывать глаза на преступные действия киевского режима. Захарова подчеркнула, что если Запад не отреагирует на атаки ВСУ по поездам в российских регионах, то он распишется в соучастии в преступных действиях киевского режима.