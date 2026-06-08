Захарова: Зеленский сопровождает теракты Киева словами о якобы стремлении к миру Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава киевского режима Владимир Зеленский сопровождает совершаемые ВСУ теракты демагогией о якобы стремлении к миру. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России. Это сопровождается демагогическими рассуждениями Зеленского <...> о якобы стремлении к миру», - заявила Захарова.

По словам дипломата, Зеленский громко говорит о том, что Украина якобы стремится к завершению конфликта. Об этом главарь киевского режима рассуждает во время своих зарубежных поездок и в «открытых письмах».

Как заявила Захарова, теракты ВСУ в отношении мирного населения не смогут изменить ситуацию в зоне боевых действий. Они также не помогут Киеву избежать поражения в конфликте.