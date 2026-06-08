Фидан заявил, что атаки ВСУ на морские суда показывают серьезность конфликта

Фидан заявил, что атаки ВСУ на российские суда показывают серьезность конфликта. Фото: Foad Ashtari Keystone/Press Agency/Global Look Press

Удары по судам в Черном и Азовском морях показывают, к каким серьезным последствиям может привести украинский конфликт. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

По словам Фидана, происходящее к северу от Турции напрямую влияет на безопасность региона. Он подчеркнул, что Анкара считает необходимым достижение мира между сторонами и продолжает дипломатические усилия в этом направлении.

«Последние атаки на суда в Черном и Азовском морях являются горькими примерами того, к каким серьезным последствиям может привести эта угроза», - отметил министр.

Фидан также выразил соболезнования главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с гибелью моряков его страны при ударе по судну. Кроме того, турецкий министр заявил об обеспокоенности «тупиком» в урегулировании украинского конфликта.

Напомним, украинские беспилотники ранее атаковали два гражданских грузовых судна в Таганрогском заливе. На борту находились 25 граждан Азербайджана, пять человек погибли, еще несколько моряков получили ранения. В МИД России после этого заявили, что Москва хорошо знает о тактике Киева наносить удары по гражданским объектам.