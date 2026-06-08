Лавров перечислил нужные для нового генсека ООН качества

Лавров перечислил нужные качества для нового генсека ООН Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с кандидатом на пост генсека ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет перечислил необходимые качества для будущего главы организации.

Лавров заявил, что новый генеральный секретарь должен быть нейтральным, независимым и полностью преданным Уставу Организации Объединенных Наций.

«Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим», — сказал он. Глава МИД РФ подчеркнул, что речь идет не о выборочном подходе к отдельным нормам, а о следовании Уставу во всей его полноте.

«Не просто, знаете ли, "право Косово на самоопределение", "Крым - это территориальная целостность Украины"», — подчеркнул Сергей Лавров, отметив, что это является ключевым моментом. Напомним, срок полномочий действующего генерального секретаря Североатлантического альянса Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.

Ранее Сергей Лавров отметил, что Россия не против того, чтобы женщина заняла пост главы ООН, анонсируя встречу с Мишель Бачелет. Глава МИД РФ также пояснил, что плановая смена генсека в 2026 году дает шанс попытаться навести порядок в работе ООН, хотя и выразил сомнение, что кому-то удастся кардинально изменить сложившуюся ситуацию.