В Латвии заблокировали доступ к Wildberries, увидев в нём угрозу Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая сайт маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил портал Delfi.

В список также попали книжный магазин «Лабиринт», издательство «АСТ», книжный сервис LiveLib, волгоградский новостной портал V1, «РБК Компании» и два спортивных портала.

По оценке Национального совета по электронным СМИ, на Wildberries «доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР», а контент на всех заблокированных сайтах «формирует позитивное отношение к России» и может представлять угрозу для нацбезопасности страны. В ведомстве также утверждают, что на ресурсах опубликована информация о ходе специальной военной операции.

Между тем, российские сотовые операторы, в частности «Вымпелком», начали переговоры с властями о разблокировке ряда иностранных сайтов, которые ушли из РФ добровольно, а не по требованию Роскомнадзора. Речь идет о развлекательных платформах, Netflix и нейросетях, доступ к которым сейчас возможен только через VPN. «Вымпелком» уже получил поддержку регуляторов, легальный вход на такие ресурсы может появиться в некоторых тарифах.