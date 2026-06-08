Мясо без животных: Евросоюз продолжает тратить бюджет, лишь бы накормить граждан синтетикой

Нидерланды вложили 500 тысяч евро в биореакторы для выращивания мяса Фото: Shutterstock.

В голландском городе Схиплуйден появилась первая в мире ферма, специализирующаяся на выращивании культивированного мяса. Как сообщает NL Times, на этом предприятии не убивают животных, и это якобы должно привлечь людей перестать есть натуральное мясо.

На указанной ферме мясо выращивают в биореакторах, используя образцы животной ткани. В резервуарах создают определённые условия: контролируют температуру, уровень питательных веществ и кислорода. На данный момент установка находится на стадии тестирования.

Южная Голландия инвестирует в проект 500 тыс. евро. Выращенное мясо пока нельзя продавать в Евросоюзе. Фермеры подчёркивают, что культивированное мясо рассматривается как дополнительный вид питания, а не как замена традиционному мясу.

Сейчас специалисты тестируют систему, чтобы определить затраты и объёмы производства. Планируется, что полностью функционирующая ферма по выращиванию мяса будет запущена к 2028 году. Сколько мяса будет выращиваться в таких биореакторах в год - пока не ясно.

В 2020 году корреспонденты KP.RU продегустировали синтетическое мясо, выращенное в лабораторных условиях, и рассказали все об этом странном способе избежать негуманного обращения с животными.