В ФРГ раскритиковали идею изменить облик советских мемориалов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press

Инициативы берлинских депутатов по изменению облика и содержания советских воинских мемориалов в немецкой столице являются частью формирования образа врага в лице России. Об этом заявил «Известиям» глава берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт» Александер Кинг.

Речь идет о предложениях депутатов от СДПГ и «Зеленых» установить у гранитных стел с цитатами Сталина в Трептов-парке и Тиргартене пояснительные стенды с информацией о «преступлениях сталинского режима» и пакте Молотова-Риббентропа.

«Я рассматриваю это как часть создания образа врага в лице России. То есть просто не хотят оставлять русским право распоряжаться нашей общей историей», — сказал Кинг.

Он подчеркнул, что мемориалы должны напоминать о победе СССР над нацистской Германией, и любые изменения недопустимы без консультаций с российской стороной. Политик оценил шансы на реализацию инициативы как высокие, поскольку авторы пользуются поддержкой партии «Левые».

Ранее депутат Бундестага от партии АдГ Штеффен Котре заявил, что антироссийские санкции стали одним из факторов деиндустриализации Германии. С 2018 года страна потеряла около 15% промпроизводства. По его словам, многие немецкие компании хотели бы возобновить деловые связи с Россией, но этому мешает давление со стороны США.