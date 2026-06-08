В Германии сделали важное заявление о России: Европа созрела для диалога

Корнелиус: Европа готова играть ведущую роль в переговорах с РФ по Украине Фото: REUTERS.

Европа готова играть ведущую роль в переговорах с Россией по Украине, тесно действуя с делегацией Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине по итогам встречи европейских лидеров в Лондоне.

«Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», - подчеркнул Корнелиус.

По его словам, переговорный процесс стартует «с новой силой» в странах ЕС, которые наконец созрели для диалога с Москвой. При этом он добавил, что перед самой встречей следует сформировать все нужные условия для проведения мероприятия.

«Мы находимся в фазе переориентации», - уточнил представитель немецкого кабмина.

Корнелиус также сообщил, что тема подготовки переговоров с РФ поднимут на предстоящем заседании Евросовета, где соберутся члены «Группы семи». Собрание должно пройти уже на следующей неделе.

Недавно президент России Владимир Путины озвучивал два основных условия, без которых наша страна не намерена завершать СВО. Первое - России должны предоставить полный контроль над Донбассом. Второе - Москва обязана заключить мирный договор с Киевом. Российский глава отметил, что одно другого никак не исключает.