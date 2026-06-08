Шевцов: ситуация на Южном Кавказе требует пристального внимания Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на Южном Кавказе требует пристального внимания, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов. Его слова передала пресс-служба аппарата на заседании комитета научно-экспертного совета СБ.

По словам Шевцова, для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать именно региональные решения.

На заседании также рассмотрели вопрос о развитии отношений с государствами Южного Кавказа. Члены комитета проанализировали возможности дальнейшего развития двусторонних связей с республиками Закавказья с учетом роста турбулентности геополитических процессов в мире.

Ранее KP.RU писал, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовящемся пакете экономической помощи для Армении после парламентских выборов в республике, подчеркнув, что ЕС продолжит быть партнером Еревана, который стремится к европейскому пути. Она отметила, что видит это стремление, а пакет помощи уже почти готов.