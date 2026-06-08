Юрист рассказал, когда рабочий день сокращается из-за жары

Трудовой кодекс требует сокращать день в сильную жару. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам напомнили о праве на сокращенный рабочий день в жару. Юрист Илья Русяев рассказал, что трудовой кодекс защищает работников и устанавливает нормы сокращения рабочего времени при высоких температурах, а также другие права граждан в летний период. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Трудовой кодекс обязывает работодателя обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны труда, а параметры микроклимата заданы СанПиН. Роспотребнадзор держится своей давней рекомендации. При 28,5 градуса в офисе без кондиционера день стоит сократить на час, при 29 на два часа, при 30,5 на четыре», – подчеркнул Русяев.

Эксперт пояснил, что для сотрудников, работающих на улице, при температуре свыше 32,5 градусов необходимы перерывы каждые 15-20 минут и достаточное количество воды, охлажденной до 10-15 градусов.

Кроме того, юрист напомнил, что россиян обязаны предупреждать за 10 дней до отключения горячей воды в период обслуживания сетей, а превышение допустимого времени перерыва дает право на перерасчет и оплату по тарифу холодной воды.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях работодатель имеет право отказать в предоставлении летнего отпуска. Юрист Александр Манько уточнил, что решение зависит от утвержденного графика отпусков.