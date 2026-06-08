В ОБСЕ отметили публичные угрозы Пашиняна в адрес оппозиции Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их бизнеса, сообщили наблюдатели ОБСЕ. Об этом говорится в предварительном отчете организации по итогам парламентских выборов.

В документе уточняется, что некоторые процедуры национализации стартовали еще до начала предвыборной гонки. 13 мая в Арагацотнской области глава правительства заявил о полной национализации электроэнергетической компании, принадлежащей лидеру «Сильной Армении» Самвелу Карапетяну. А 20 мая в Лорийской области Пашинян пригрозил закрыть предприятия другого оппозиционного политика — Гагика Царукяна, возглавляющего «Процветающую Армению».

В ОБСЕ напомнили, что конфликт вокруг энергоактивов разгорелся еще в июне 2025 года после ареста Карапетяна за публичную поддержку церкви и принятых вскоре поправок, легализовавших национализацию. Наблюдатели также добавили, что премьер и его оппоненты не стеснялись в оскорбительных выражениях в адрес друг друга.

Ранее KP.RU писал, что в предварительном отчете ОБСЕ указывается на ряд избирательных ограничений в Армении, которые не соответствуют стандартам Совета Европы. Наблюдатели отметили, что ограничения для лиц с двойным гражданством и криминализация этого противоречат международным нормам.