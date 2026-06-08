Эксперт Кузнецов: Тополиный пух может мгновенно вспыхнуть из-за маленькой искры Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тополиный пух остается крайне горючим материалом, и при попадании даже самой маленькой искры способен вспыхнуть практически мгновенно. Однако самовозгорание почти невозможно. Об этом РИАМО рассказал эксперт Константин Кузнецов.

«Тополиный пух сам по себе загореться не может. Сыпучие материалы могут загореться только при слеживании. Идет слеживание, и из-за этого возможно самовозгорание. Сам пух легкий, воздушный. Поэтому самовозгорания здесь быть не может», - заявил спикер.

Кузнецов подчеркнул, что пух чрезвычайно горюч. Если в кучу тополиного пуха бросить спичку, он вспыхнет, словно порох. Поэтому шутить с ним крайне опасно.

Как KP.RU писал ранее, каждый год в середине лета города России накрывает «белая метель». Тополиный пух, словно снежные хлопья, витает в воздухе, собирается вдоль бордюров и вызывает у многих приступы чихания и раздражения.