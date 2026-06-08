Delfi: ВСУ не передали эстонские консервы из мяса убитых из-за чумы кабанов

Консервы из мяса убитых из-за чумы кабанов достались войскам Эстонии. Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эстония так и не передала Украине консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней. Об этом сообщает портал Delfi.

«Консервы из диких кабанов передали армии и Eesti Toidupank вместо Украины», - следует из материала.

В итоге зараженная продукция досталась эстонским военным и местному продовольственному банку.

Стоит отметить, что идея производить консервы из зараженных АЧС кабанов возникла еще в конце июля 2025 года, когда болезнь охватила всю страну. Тогда председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил пустить мясо отстреленных животных на нужды украинских солдат и сил обороны Эстонии.

Программа оказалась масштабнее первоначальных планов. По данным министерства регионального развития и сельского хозяйства, государство заказало свыше 514 тысяч единиц консервов на сумму 1,38 миллиона евро.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации заметили новую технику у армии Украины. По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты начали использовать в ЛНР новые западные боезаряды к дронам.