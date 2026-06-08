Reuters: Германия и Франция закрывают проект совместного истребителя FCAS Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон приняли решение прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, лидеры двух стран пришли к соглашению во время встречи на саммите ЕС – Западные Балканы в Черногории. Причиной закрытия программы, запущенной еще в 2017 году, стал многолетний конфликт между Airbus и французской Dassault Aviation. Компании так и не смогли договориться о разделении труда и правах на патенты.

Еще в мае гендиректор Airbus Гийом Фори заявлял, что FCAS больше не отвечает современным реалиям. При этом Мерц и Макрон договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud, которая объединяет пилотируемые самолеты и дроны. Оборонные ведомства двух стран представят планы совместных проектов на германо-французском совете министров в середине июля.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин назвал российский истребитель Су-57 лучшим в мире, заявив, что ни одна другая боевая машина такого класса не может сравниться с ним ни по одной характеристике.