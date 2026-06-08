Оппозиционный блок «Армения» Кочаряна оспорит итоги парламентских выборов

Фракция Кочаряна ведет переговоры с оппозиционными силами насчет итогов выборов в Армении. Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оппозиционный блок «Армения» намерен оспорить итоги парламентских выборов. Сейчас фракция ведет активные обсуждения по этому вопросу. Об этом заявил лидер блока, экс-президент Армении Роберт Кочарян в своих соцсетях.

«Мы будем оспаривать результаты выборов. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений», - написал политик.

Кочарян также охарактеризовал прошедшие выборы как несвободные. По его словам, кампания сопровождалась давлением со стороны властей и арестами представителей оппозиции. Конкретные шаги по оспариванию результатов партия собирается огласить уже после завершения консультаций с союзниками.

Голосование в армянском государстве проходило 7 июня. По итогам подсчетов, партия премьера страны партия Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, фракция «Сильная Армения» - 23,29%, блок «Армения» - 9,94%.