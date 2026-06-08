Лавров заявил, что Рубио своими словами об Украине ставит под сомнение нейтралитет США в переговорах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева Вашингтоном. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бангладеша Халилуром Рахманом.

«Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», - заявил Лавров.

Слова Рубио, по мнению российского дипломата, ставят под сомнение способность Вашингтона выступать нейтральным посредником в урегулировании конфликта.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что попытки киевского режима навязать свои условия разрешения конфликта с Россией сразу обречены на провал. По его мнению, боевые действия закончатся лишь при полной капитуляцией Незалежной.

Также недавно Лавров высказался о массовой рассылке письма Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину. Напомним, что в этом послании экс-комик просил личной встречи с российским президентом. Как отметил дипломат, подобные меры со стороны властей Украины выглядят как пиар, а не желание завершить бои.