Раскрыта истинная потребность женщины в отношениях

По словам эксперта, потребность в безопасности заложена в женской природе. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Александра Миллер раскрыла, чего женщины на самом деле хотят от отношений больше всего. По ее словам, это не деньги и не подарки. Эксперт рассказала, что главной эмоциональной потребностью женщины в паре является чувство безопасности. Об этом пишет NEWS.ru.

«Базовая эмоциональная потребность – безопасность. Для девушек это в первую очередь уверенность: «Рядом со мной человек, который меня не предаст, а поддержит в трудную минуту», – пояснила специалист.

По словам Миллер, эта потребность заложена в женской природе очень глубоко. Если женщина не чувствует себя в безопасности, она постепенно теряет интерес к отношениям и может полностью отдалиться от партнера.

Психолог подчеркнула, что когда мужчина дарит искреннюю заботу, тепло и уважение, женщина расцветает. Она начинает чувствовать себя желанной и по-настоящему счастливой. Именно это ощущение безопасности, по мнению эксперта, создает крепкий фундамент для долгих и гармоничных отношений.

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