Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 июня 2026 17:21

Нетаньяху заявил, что борьба Израиля против Ирана и Хезболлы еще не закончена

Нетаньяху пообещал противникам Израиля жесткий ответ на любые новые атаки
Арина СЕРОВА
Нетаньяху пообещал противникам Израиля жесткий ответ на любые новые атаки

Нетаньяху пообещал противникам Израиля жесткий ответ на любые новые атаки

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние Израиля с Ираном и «Хезболлах» еще не завершено. Такое заявление сделал в ходе обращения к нации израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пообещав противникам жесткий ответ на любые новые атаки.

«Иран и "Хезболлах" слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо. Однако наша борьба с ними еще не окончена», - заявил политик.

Нетаньяху также отверг попытки навязать Израилю логику одностороннего сдерживания. По его словам, враги рассчитывали, что ЦАХАЛ не станет отвечать на удары с ливанской и иранской территории. В реальности же все оказалось совсем иначе. Иерусалим всегда готов отвечать на удары.

Премьер уточнил, что на данный момент огонь с Ираном прекращен. Однако в случае возобновления атак Израиль применит «решительную силу».

Напомним, в ночь на 8 июня Иран нанес удары по северной части израильского государства. Атака проводилась с помощью ракет. Исламские войска впервые открыли огонь после введенного режима перемирия с США и Израилем.