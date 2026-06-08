Иноагент Макаревич* после обстрела его дома в Израиле собрался ехать в Варшаву Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* после ракетного обстрела его дома в Израиле планирует концертный тур, первым городом станет Варшава. Об этом aif.ru сообщил пресс-секретарь артиста-иноагента Антон Чернин.

По словам представителя Макаревича*, артист практически сразу после обстрела его дома собрался на гастроли. 12 июня он вместе с коллективом «Машина времени» выступил в Варшаве, далее концерты запланированы в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

На вопрос о переезде в более безопасное место пресс-секретарь ответил, что таких планов артист не имеет. А свой свежий альбом Макаревич* записывал в домашней студии во время бомбардировок.

Ранее KP.RU писал, что дом Андрея Макаревича* в деревне Керем Махараль под Хайфой попал под обстрел и был поврежден осколками иранской ракеты. Супруга музыканта Эйнат Кляйн заявила, что старается видеть в этом позитив, дескать они сходили в гости, полежали на траве и посмотрели на машины экстренных служб. Сам артист отказался комментировать произошедшее.

* Физическое лицо, внесенное в РФ в список иностранных агентов