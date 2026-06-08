Ульянов: МАГАТЭ «заметает под ковер» нарушения прекращения огня в районе ЗАЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал журналистам, что МАГАТЭ не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС.

«Установка Агентства — это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится», — отметил дипломат.

Именно так и случилось в ситуации с ЗАЭС. Ульянов признался, что его удивила реакция МАГАТЭ.

Дипломат напомнил, что ВСУ грубо нарушили режим тишины, согласованный МАГАТЭ для ремонта линии электроснабжения станции. БПЛА сбросил боеприпас по группе разминирования, затем отключили резервную линию, и ЗАЭС перешла на дизель-генераторы.

По словам постпреда, гендиректор Агентства Рафаэль Гросси повел себя так, будто никакой ответственности на нем не лежит. После инцидента сотрудникам МАГАТЭ на станции рекомендовали наблюдать за разминированием с безопасного расстояния.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев допустил, что Киев поставил задачу вымотать и напугать сотрудников Запорожской АЭС, так как удары ВСУ приходятся не только по инфраструктуре, но и по ремонтным бригадам и машинам скорой помощи. Он назвал такие действия безумием, особенно на фоне заявлений Киева о заботе о людях на станции.