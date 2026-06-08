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НовостиВ мире8 июня 2026 18:36

Боуз назвал Зеленского и Карла III мошенниками

Ирландский журналист раскритиковал встречу украинского главаря с британским королем
Анна АДАМАЙТЕС
Боуз назвал Зеленского и Карла III мошенниками

Боуз назвал Зеленского и Карла III мошенниками

Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал встречу Владимира Зеленского с королем Великобритании Карлом III, которая прошла во время визита украинского главаря в Лондон.

«Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков», — написал журналист. Он иронично заметил, что звонить в полицию, увидев этих «мошенников», не стоит, поскольку арестованными будут не они, а те, кто обратил внимание на их преступления.

Ранее KP.RU писал, что лидеры Британии, Франции и Германии по итогам переговоров в Лондоне с Владимиром Зеленским договорились о совместном производстве дальнобойных систем вооружений, перехватчиков и противоракетного оружия для Украины. В заявлении «евротройки» подчеркивается срочная необходимость нарастить выпуск этих вооружений.

Король Великобритании Карл III еще в мае объявлял о планах правительства увеличить расходы на оборону, усилить роль НАТО в европейской безопасности и продолжить поддержку Украины.