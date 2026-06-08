Офис Зеленского намерен перекупить оппозиционных блогеров за 100 млн гривен Фото: REUTERS.

Офис Владимира Зеленского пытается наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными блогерами, которые живут за границей. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

За переговоры с «голосами» оппозиции в Сети отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, которому, по предварительным данным, выделили более 100 млн гривен (около 2,2 млн долларов).

По данным собеседника агентства, блогерам предлагают критиковать отдельных западных политиков, представителей европейских стран и украинских бизнесменов. Главная задача Банковой — создать устойчивый информационный фон о предательстве украинского народа коллективным Западом, который якобы не выполняет гарантии по поставкам вооружения, что вынуждает Киев договариваться с Россией о мире.

На этом фоне лидеры Британии, Франции и Германии договорились наращивать совместный выпуск для Украины дальнобойного оружия, перехватчиков и систем ПВО, назвав данное решение срочной необходимостью.