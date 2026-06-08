Apple представила iOS 27 и голосового помощника Siri на основе ИИ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ежегодной конференции WWDC 2026 Apple анонсировала новые версии операционных систем для всех своих гаджетов: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.

Основной упор в обновлениях сделан на искусственный интеллект и полностью переработанного Siri AI. Голосовой помощник обзавелся собственным приложением с чат-интерфейсом, где пользователи могут общаться с ним текстом или голосом.

По заявлениям представителей Apple, Siri AI стала лучше понимать контекст, анализировать переписку, календарь и контакты для выполнения сложных запросов, а также отвечать на вопросы о документах и изображениях на экране.

В мобильных ОС появилась система поиска Search or Ask («Найди или спроси»), объединяющая Spotlight и Siri. При сложных задачах помощник может переадресовать запрос ChatGPT, Gemini или Claude. Операционные системы станут доступны публике осенью 2026 года.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о переговорах с Apple по восстановлению приложения платформы «Макс» в App Store после того, как американский магазин исключил российский мессенджер из каталога.