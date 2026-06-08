Равид: Зеленский переговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом 8 июня со ссылкой на источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"В понедельник Зеленский переговорил по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", – сообщил коротко Барак Равид в соцсети Х. Каких-либо деталей беседы журналист не привел. О теме разговора он также не сообщил.

Ранее по итогам встречи в Лондоне Зеленский вместе с лидерами Британии, Франции и Германии договорились ускорить совместный выпуск для Киева дальнобойного оружия, перехватчиков и систем ПВО, назвав это приоритетной задачей.