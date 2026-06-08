Постпред Небензя: Запад готов озолотить Зеленского за продолжение конфликта Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и союзники Киева гнут антироссийскую линию. Запад готов озолотить власти Киева за продолжение конфликта с РФ. Так заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Организации 8 июня.

Дипломат оценил текущее положение. По словам Василия Небензи, ситуация на Украине "становится все хуже и хуже". Он назвал обстановку уничтожением мирного народа.

"Жители на Украине становятся жертвами беспорядочной работы украинской ПВО, которая в нарушение норм МГП размещается в жилых кварталах", - рассказал Василий Небензя.

Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем прокомментировал открытое письмо нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину. Он счел этот шаг невежливым. Сергей Лавров подчеркнул, что подобные меры противоречат правилам международного общения.