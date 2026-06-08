Не менее 550 человек заразились Эболой в Конго: число летальных случаев растет

Минздрав Конго: число подтвержденных случаев смерти от Эболы превысило 100. Фото: XinHua/Global Look Press

На территории Демократической Республики Конго жертвами лихорадки Эбола стали уже свыше ста человек. Не менее 550 жителей заразились вирусом. Так проинформировали в пресс-службе Минздрава Конго.

Сообщается, что число подтвержденных случаев смерти от Эболы на данный момент составляет 101. Это на десять летальных исходов больше, чем днем ранее. За сутки также возросло количество заразившихся. Днем ранее сообщалось о 515 случаях.

В Конго уже прибывают специалисты для оказания помощи в противодействии лихорадке. В том числе, в стране находится китайская делегация.

К охране центров лечения Эболы привлекают также миротворцев ООН. Меры приняты на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием. Особое внимание уделяют провинции Итури. Здесь в последние дни усиливают меры безопасности вокруг лечебных учреждений.