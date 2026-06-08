АВС: Два человека серьёзно ранены при стрельбе в медцентре в Калифорнии

В США произошла стрельба в медицинском центре. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Два человека ранены при стрельбе в медицинском центре города Сан-Хосе в Калифорнии, США. Об этом информирует телеканал АВС.

Сообщается, что раненые мужчина и женщина госпитализированы в тяжёлом состоянии, их травмы представляют угрозу для жизни.

При этом местные власти заявляют об отсутствии угрозы для населения и называют стрельбу единичным инцидентом.

Накануне около тренировочной базы английской сборной в Канзас-Сити прогремели выстрелы. Девять человек получили ранения. Стрельба случилась в ночь на 6 июня. Все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Также сообщалось, что в американском Толидо, рядом с местом проведения фестиваля Old West End, произошла стрельба. В результате нападения ранения получили восемь человек. Местные власти информировали, что их жизни вне опасности.