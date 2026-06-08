Евродепутат Мариани указал на игнорирование Европой удара ВСУ по Старобельску Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Западные политики пропустили мимо глаз страшный теракт в ЛНР. Европейцы замалчиванием удара ВСУ по Старобельску предают свои ценности. На игнорирование данного факта указал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с "Известиями".

Политик пояснил, что на Западе многие даже не знают о теракте в Старобельске. Он заверил, что в ЕС обязательно отреагировали бы на подобный инцидент, если бы виновной была Россия. Тогда последовали бы "срочные резолюции" и заявления из Брюсселя.

"Европа, которая рядится в одежды прав человека и при этом практикует столь очевидные двойные стандарты, предает собственные ценности. Это уже не моральная позиция, это соучастие", - высказался Тьерри Мариани.

МИД напомнил, что Россия ждет от генсека ООН Антониу Гутерриша осуждения атаки на колледж в Старобельске. В Москве рассчитывают, что информация о жертвах теракта будет учтена Секретариатом Организации в рамках процесса верификации обстоятельств произошедшего.