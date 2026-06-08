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НовостиВ мире8 июня 2026 22:28

В ЕП заявили о предательстве Евросоюзом своих ценностей: Запад реагирует тишиной на удар по Старобельску

Евродепутат Мариани указал на игнорирование Европой удара ВСУ по Старобельску
Алина КОЧНЕВА
Евродепутат Мариани указал на игнорирование Европой удара ВСУ по Старобельску

Евродепутат Мариани указал на игнорирование Европой удара ВСУ по Старобельску

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Западные политики пропустили мимо глаз страшный теракт в ЛНР. Европейцы замалчиванием удара ВСУ по Старобельску предают свои ценности. На игнорирование данного факта указал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с "Известиями".

Политик пояснил, что на Западе многие даже не знают о теракте в Старобельске. Он заверил, что в ЕС обязательно отреагировали бы на подобный инцидент, если бы виновной была Россия. Тогда последовали бы "срочные резолюции" и заявления из Брюсселя.

"Европа, которая рядится в одежды прав человека и при этом практикует столь очевидные двойные стандарты, предает собственные ценности. Это уже не моральная позиция, это соучастие", - высказался Тьерри Мариани.

МИД напомнил, что Россия ждет от генсека ООН Антониу Гутерриша осуждения атаки на колледж в Старобельске. В Москве рассчитывают, что информация о жертвах теракта будет учтена Секретариатом Организации в рамках процесса верификации обстоятельств произошедшего.