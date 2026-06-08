JW сочла слова Стубба о России катастрофой для западных элит Фото: REUTERS.

Хельсинки понимает необходимость налаживания контактов с Москвой. Финский лидер Александр Стубб подчеркнул, что с Россией в любом случае придется поладить. Эти слова стали катастрофой для западных элит, заявила газета Junge Welt.

По ее версии, только Александр Стубб в настоящий момент мог бы присутствовать от Европы за столом переговоров с Москвой. Автор материала предположил, что Хельсинки усвоил прошлый опыт. Финляндия понимает, что с "соседом по имени Россия" нужно ладить.

"Для тех, кто делает ставку на эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов... высказывания Стубба - худшая катастрофа из возможных", - пишет газета.

Президент Финляндии также признал, что не верит в якобы угрозу нападения России на прибалтийские государства. Он считает, что никакой "опасной" РФ нет.