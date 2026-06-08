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НовостиВ мире8 июня 2026 23:02

В Европе раскрыли истинный смысл письма Зеленского Путину: зачем он настаивал на встрече

BZ: Зеленский в письме Путину на деле не рассчитывал на встречу с ним
Алина КОЧНЕВА
BZ: Зеленский в письме Путину на деле не рассчитывал на встречу с ним

BZ: Зеленский в письме Путину на деле не рассчитывал на встречу с ним

Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личные переговоры. При этом на деле бывший комик не рассчитывал на эту встречу. Он надеялся получить возможность обвинить РФ в якобы отказе от мирных переговоров, сообщает Berliner Zeitung.

Издание подчеркивает, что требования Зеленского не являются реалистичными. Переговоры для Москвы имели бы смысл, если бы Киев принял ее условия, констатировал автор статьи.

"Россия продолжает держать инициативу и постепенно берет под контроль территории, особенно в Донбассе. На этом фоне предположение, что Кремль радикально изменит свою позицию исключительно под давлением Запада, кажется сомнительным", - указало издание.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, письмо Зеленского - крайне невежливый шаг. Такое поведение, по его оценке, скорее рассчитано на публичный эффект, нежели на реальное урегулирование конфликта.