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НовостиОбщество8 июня 2026 23:18

Попова назвала вирус, обладающий самым высоким пандемическим потенциалом

Попова: вирус гриппа может вызвать новую пандемию
Мария ПАВЛОВА
Попова назвала вирус с наибольшим пандемическим потенциалом.

Попова назвала вирус с наибольшим пандемическим потенциалом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Роспотребнадзоре назвали вирус, который имеет наиболее высокий пандемический потенциал. По словам главы ведомства Анны Поповой, это вирус гриппа.

«Вирусы с пандемическим потенциалом – это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», - цитирует Попову РИА Новости.

При этом в России по итогам 2025 года зафиксировали видимый рост количества случаев заражения некоторыми инфекциями. Особые опасения вызывает заболеваемость гемофильной инфекцией. Она выросла в 19,3 раза.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих кризисов.

Тем временем глава ВОЗ сравнил ситуацию с хантавирусом с пандемией Covid-19 в поисках сходства. Что он выяснил, читайте здесь на KP.RU.