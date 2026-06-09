Зампостпреда Евстигнеева напомнила Британии поговорку про соседей и англичанина. Фото: Patricia Bartos/dpa/Global Look Press

Лондон пытается отрицать причастность к отказу Украины от переговоров с Россией. Однако в мире помнят поговорку про соседей и англичанина. Ее процитировала заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.

Дипломат указала на ложь британцев по вопросам украинского урегулирования. Она отметила, что Лондон может бесконечно перекладывать на других вину и уверять в честности.

"Но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, значит вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила", - сказала Анна Евстигнеева.

В Лондоне днем ранее собрались главные европейские "союзники" Киева. Лидеры Британии, Франции и Германии договорились о совместном производстве дальнобойного оружия для ВСУ. Страны "евротройки" усилят сотрудничество для достижения целей по поставкам Киеву.