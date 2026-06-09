В РФ хотят отменить штраф для водителей за забытые права при одном условии

В РФ предложили не штрафовать водителей, забывших права дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В РФ могут отменить штрафы для автомобилистов, которые забыли водительское удостоверение, если наличие документа можно проверить по электронным базам данных. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«ЛДПР предлагает упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки - если данные подтверждаются в системе, никаких санкций быть не должно», - цитирует Слуцкого ТАСС.

Он отметил, что водитель, который просто забыл документы дома, несёт такую же ответственность, как тот, кто сел за руль, не имея права на управление автомобилем.

Напомним, с 1 мая 2027 года в России будет расширен перечень оснований, по которым водителя можно полностью лишить удостоверения и аннулировать его. Прежде всего речь идет о медицинских показаниях и отказе от прохождения медосвидетельствования.

Также российские власти решили проработать схему, при которой неопытные автомобилисты смогут получать допуск к управлению машиной не сразу, а постепенно, в несколько этапов.