Начинающих водителей в России могут начать пускать за руль поэтапно: подробности

Поэтапный доступ к авто для начинающих водителей могут ввести в России. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom

Российские власти решили проработать схему, при которой неопытные автомобилисты смогут получать допуск к управлению машиной не сразу, а постепенно, в несколько этапов, сообщает ТАСС.

Данное поручение уже направлено в Министерство внутренних дел. Срок исполнения — до 2027 года. По завершении работы ведомство обязано представить в кабинет министров подробный доклад.

Одновременно с этим МВД вместе с Министерством транспорта изучат возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортом. Для таких граждан, в частности, могут разработать дополнительные требования.

В более широком смысле власти планируют законодательно усовершенствовать весь механизм допуска людей к вождению транспортных средств и самоходных машин, включая учет появления новых видов техники. Подготовкой соответствующего законопроекта МВД займется совместно с Министерством сельского хозяйства — сделать это планируется к 2028 году.

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