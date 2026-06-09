Журналист Христофору назвал нелепыми результаты встречи Зеленского и лидеров ЕС Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Британии и Германии. Переговоры прошли в Лондоне. Их главным итогом стала "фотография всей компании". На это указал кипрский журналист Алекс Христофору. В эфире своего YouTube-канала он назвал результаты встречи нелепыми.

Журналист напомнил, что европейцы по итогам переговоров объявили якобы условия для урегулирования конфликта на Украине. Среди пунктов названы заморозка боевых действий и продление блокировки активов РФ. Журналист счел условия неприемлемыми для Москвы.

"Они издеваются над собственными гражданами - французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, тратят время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта", - раскритиковал лидеров Алекс Христофору.

Зеленский впервые не стал использовать привычный маршрут для визита в Британию. На фоне обострения отношений с Польшей он летел в Лондон через Молдавию.