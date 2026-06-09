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НовостиОбщество9 июня 2026 0:58

В Минпросвещения прокомментировали возможные изменения сроков обучения в школах: что говорят о донастройке системы

Минпросвещения РФ не намерено сокращать или увеличивать срок обучения в школах
Алина КОЧНЕВА
Минпросвещения РФ не намерено сокращать или увеличивать срок обучения в школах

Минпросвещения РФ не намерено сокращать или увеличивать срок обучения в школах

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России не планируют менять сроки обучения в школах. Сокращения или увеличения числа лет учебы не предвидится. Так уведомил замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин в интервью РИА Новости.

Он назвал одиннадцатилетнее образование оптимальным вариантом. При этом министерство продолжит донастройку системы обучения, проинформировал замглавы ведомства.

"Пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет", - заверил Владимир Желонкин.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился планами по перестройке системы высшего образования в стране. Он сообщил, что обучение в рамках новой программы будет занимать 4-6 лет. Традиционное разделение на бакалавриат и магистратуру заменит более гибкая трехуровневая модель, пояснил Дмитрий Чернышенко.