Биолог Черемных: Грибной сезон начался в средней полосе РФ раньше, это нормально

Россияне уже собирают грибы - сезон начался раньше обычного, но это нормально. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители средней полосы России уже собирают боровики и подберёзовики. Грибной сезон в 2026 году начался раньше обычного. Это произошло из-за снежной зимы и тёплого марта, объяснила завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Екатерина Воденеева.

В то же время такое раннее появление грибов находится в пределах нормы.

«Появление первых грибов - белых, подберезовиков, лисичек - в конце мая-начале июня нельзя считать аномалией», - сказала Воденеева РИА Новости.

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