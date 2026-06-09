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НовостиОбщество9 июня 2026 1:56

Биолог Черемных: Грибной сезон начался в средней полосе РФ раньше, это нормально

Биолог объяснила, почему в средней полосе РФ уже собирают боровики
Мария ПАВЛОВА
Россияне уже собирают грибы - сезон начался раньше обычного, но это нормально.

Россияне уже собирают грибы - сезон начался раньше обычного, но это нормально.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители средней полосы России уже собирают боровики и подберёзовики. Грибной сезон в 2026 году начался раньше обычного. Это произошло из-за снежной зимы и тёплого марта, объяснила завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Екатерина Воденеева.

В то же время такое раннее появление грибов находится в пределах нормы.

«Появление первых грибов - белых, подберезовиков, лисичек - в конце мая-начале июня нельзя считать аномалией», - сказала Воденеева РИА Новости.

Ранее миколог Дьяков назвал виды грибов, которые можно и нельзя собирать весной. Что такое алая эльфова чаша и гриб святого Георгия, и что делать с такими находками, читайте здесь на KP.RU.

Россияне начали хвастаться грибным уловом ещё в марте. В соцсетях появились фотографии первых грибов 2026 года. Вот какие находки сделали жители Рязанской области.