Новые власти Венгрии скорректировали свою позицию в пользу решений ЕС: Будапешт больше не блокирует заявления Европы

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Российские дипломаты замечают резкую смену позиции Венгрии в ОБСЕ. Будапешт перестал блокировать заявления ЕС. Об этом сообщил российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с журналистами.

Постпред РФ уточнил, что Будапешт скорректировал свою позицию после смены руководства. Новое правительство смотрит на дипломатию иначе.

"Они [венгерские представители] могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз", - оповестил Дмитрий Полянский.

Дипломат пояснил, что Будапешт ранее блокировал ряд общих заявлений и выступлений ЕС. Это касается, в том числе, украинского вопроса. Венгрия не поддерживала некоторые заявления Евросоюза по Москве и Киеву при прошлом руководстве.

Новый премьер страны Петер Мадьяр ранее предложил, чтобы Будапешт стал площадкой для переговоров по Украине. По версии гендиректора Центра политинформации Алексея Мухина, венгерский политик может фантазировать столько, сколько ему заблагорассудится, но с реальностью это не имеет ничего общего. Будапешт мог помочь в переговорах при экс-премьере Венгрии Викторе Орбане, добавил спикер. Россия не рассматривает Петера Мадьяра как независимого медиатора по вопросам спецоперации, сказал Алексей Мухин.

Венгерский премьер разочаровал Евросоюз позицией по РФ, утверждает издание Die Weltwoche. По его данным, в Брюсселе рассчитывали, что Будапешт начнет жестче следовать антироссийской линии. Автор материала связывает это утверждение со словами Петера Мадьяра, что РФ никуда не исчезнет с карты. Он также заявил, что европейские государства после завершения конфликта на Украине вернутся к закупкам российских энергоресурсов.

Между тем премьер Венгрии одобрил открытие первой части переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Петер Мадьяр сообщил, что Киев в установленные сроки внес необходимые изменения в законодательство страны. Теперь живущие в Закарпатье венгры "наконец-то получат обратно свои основные права", заверил премьер.