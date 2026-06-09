ИИ пишет, ИИ проверяет: в ОП предложили отказаться от дипломных работ в вузах

В РФ предложили отменить написание дипломных работ в вузах. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В российских вузах могут отменить дипломные и курсовые работы. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он призвал вводить альтернативные формы аттестации студентов, в частности, онлайн-тестирование и совместные проекты.

«Знаете, как получается сейчас? Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять эту дипломную работу», - аргументировал свою позицию Гриб в беседе с РИА Новости.

Он назвал перспективным форматом защиту вместо диплома реальных проектов, в том числе в форме стартапов. Кроме того, Гриб предложил ввести итоговый экзамен по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата.

Ранее сообщалось, что обучение в рамках новой системы высшего образования в России будет занимать от четырех до шести лет на базовом уровне. Традиционное разделение на бакалавриат и магистратуру заменит более гибкая трехуровневая модель.

В России предложили ввести бесплатное первое образование в вузах и колледжах. Это коснется ключевых профессий: врачей, учителей и инженеров.