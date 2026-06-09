Стало известно о предстоящей выплате Украиной $172 млн по долгу МВФ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские власти должны выплатить Международному валютному фонду 172 миллиона долларов до полуночи 10 июня. Правительство обязано внести соответствующую сумму, чтобы закрыть часть долга по кредитам. Об этом говорится в документах на сайте МВФ, пишет РИА Новости.

Так, украинское руководство должно заплатить фонду 125 737 500 специальных прав заимствования. Следующий платеж Киев совершит, как ожидается, 10 июля.

Стоит отметить, что бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом в 45 миллиардов долларов. Киев планирует закрывать долги внешним финансированием.

У Незалежной не хватает средств для выплат боевикам ВСУ. Обещанное киевским главарем Владимиром Зеленским повышение зарплат солдатам не заложено в проект изменений в бюджет страны. Как заявил нардеп Ярослав Железняк, денег на увеличение выплат военным нет. По словам депутата Рады, дефицит сохраняется даже по сравнению с 2024 годом. Украине придется искать средства, чтобы сохранить выплаты солдатам на прежнем уровне. При этом в проекте документа остается норма об увеличении зарплат сотрудникам СБУ, с иронией отметил Ярослав Железняк.

Нардеп также сообщил, что Киев уже потратил почти весь резервный фонд. В нем насчитывалось 50 миллиардов гривен. К настоящему моменту в фонде сталось 0,7 миллиарда гривен, уведомил Ярослав Железняк. Остальное украинские политики якобы потратили на "кэшбек", разъяснил нардеп. По его подсчетам, Незалежной нужно как-то продержаться до конца года на оставшиеся деньги, которых менее 5% от общей суммы.

Однако Зеленский за время СВО беднее не стал. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов проинформировал, что личное состояние киевского главаря приближается к пяти миллиардам долларов. Часть средств Зеленского размещена на банковских счетах, в том числе в Цюрихе, где даже по официальным данным указаны около 29,6 миллиона рублей. Как сообщается, нелегитимный президент Украины владеет виллами за рубежом, автомобилями элитного класса и дорогими ювелирными украшениями. Он также имеет акции кипрской компании Aldorante Limited.