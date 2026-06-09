В Сумкой области на несколько дней пропали без вести десятки боевиков ВСУ Фото: REUTERS.

За несколько последних дней у Храповщины Сумской области пропали без вести десятки боевиков ВСУ. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.

«Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов», - отметили собеседники агентства.

Отмечается, что речь идет о солдатах из состава 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки 7 июня войска МО РФ уничтожили более 1445 украинских боевиков. Также наши воины выбили противника из поселка Химик и сбили 634 дронов ВСУ самолетного типа.

До этого элитная 1-я отдельная бригада специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла существенные потери в районе Бачевска под Сумами. Бригада была сформирована в марте 2022 года в Житомире и входит в состав Сухопутных войск ВСУ.