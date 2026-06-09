ВСУ пытаются возводить оборону вокруг Одессы: в Британии назвали панику последствием "Орешника"

Аналитик Меркурис указал на панику в ВСУ по поводу Одессы из-за "Орешника" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики запаниковали на фоне последнего удара ВС РФ "Орешником". ВСУшники пытаются выстроить оборону вокруг Одессы. Об инциденте рассказал военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт указал на ухудшение ситуации для ВСУ. Он считает, что попытки украинских военных выстроить оборону вокруг Одессы ничем им не помогут. Как отметил аналитик, возможный удар "Орешником" обрекает на провал любые задумки Киева.

"Опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России", - оценил Александр Меркурис.

За прошедшие сутки ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Химик рядом с Горловкой. Войска уничтожили более 1445 украинских боевиков и иностранных наемников. Наибольшие потери нанесли подразделения группировок "Север" и "Запад".