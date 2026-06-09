Прокурора МУС Карима Хана отстранили из-за обвинений в домогательствах Фото: REUTERS.

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило прокурора Карима Хана от должности до вынесения решения по дисциплинарному производству в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Решение вступило в силу немедленно. Дело передано на рассмотрение Ассамблеи, которая должна собраться на спецсессию в кратчайшие сроки.

При этом подчеркивается, что отстранение не предопределяет итогового решения. Содержание доклада ООН и других материалов не раскрывается.

Обвинения против Прокурора МУС были выдвинуты еще в октябре 2024 года. В мае 2025 года Хан ушел в административный отпуск на время расследования. Ранее британская газета The Guardian сообщила, что прокурор МУС Хан пытался избежать публичных обвинений в сексуальных домогательствах. По данным издания, Хан и его коллега неоднократно просили пострадавшую сотрудницу МУС не подавать официальный иск. Женщина, работавшая непосредственно под руководством Хана, рассказала, что домогательства продолжались год — с апреля 2023-го.

В декабре 2026 года Генпрокуратура России сообщила, что Московский городской суд заочно приговорил к 15 годам колонии девять представителей МСУ, включая прокурора Хана и восьмерых судей. Они признаны виновными в нарушении российского законодательства, в том числе в незаконном преследовании российских граждан. Решение вынесено на основе материалов Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.

Напомним, в марте 2023 года именно МУС, чью юрисдикцию Россия не признает, выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Заявление было опубликовано на сайте суда. Оно гласило, что президент и Львова-Белова могут быть причастны к якобы незаконной депортации населения, в том числе детей, с “оккупированных территорий Украины в Россию”. Доказать обвинения в адрес президента и детского омбудсмена суд так и не смог.