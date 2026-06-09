Российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 9 июня

Силы ПВО уничтожили за ночь 140 дронов ВСУ над российскими регионами Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над регионами страны 140 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, дроны противника были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской,Тульской областях, в Московском регионе, в Республике Крым и над акваторией Азовского и Черного морей.

Накануне глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе замечены украинские дроны. В городе объявили режим воздушной угрозы. ВСУ пытались нанести удары беспилотниками. Оперативно было перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Кроме того, в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь.