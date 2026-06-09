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НовостиПроисшествия9 июня 2026 4:50

Российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 9 июня

Силы ПВО уничтожили за ночь 140 дронов ВСУ над российскими регионами
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО уничтожили за ночь 140 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили за ночь 140 дронов ВСУ над российскими регионами

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над регионами страны 140 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, дроны противника были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской,Тульской областях, в Московском регионе, в Республике Крым и над акваторией Азовского и Черного морей.

Накануне глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе замечены украинские дроны. В городе объявили режим воздушной угрозы. ВСУ пытались нанести удары беспилотниками. Оперативно было перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Кроме того, в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь.