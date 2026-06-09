В выборах Армении не поставлена точка: дальнейшие процессы будут определены судом Фото: REUTERS.

Политические силы Армении могут оспорить итоги парламентских выборов 7 июня в Конституционном суде 19 июня. Об этом заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.

«Девятнадцатого июня — это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда», — резюмировал Овакимян в интервью общественному телевидению Армении.

Кроме того, представитель ЦИК напомнил, что итоги голосования будут подведены 14 июня. Именно тогда можно говорить о победе той или иной партии.

Ранее KP.RU сообщил, что партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна не набрала 50% голосов. Но при этом партии удалось получить чуть больше 40 мест в парламенте Армении. МИД России заявил, что выборы в республике проходили в атмосфере огромного давления.