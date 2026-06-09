Болгария может выдвинуть Украине новые требования для вступления в ЕС Фото: REUTERS.

Болгария может выдвинуть Украине условия по национальным меньшинствам в переговорах о вступлении в ЕС, как это сделала Венгрия. Об этом пишет украинское издание «Страна». Отмечается, что София стремится обеспечить дополнительные гарантии образовательных прав болгарского меньшинства в Украине.

«Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском языке, а они хотят развивать болгарский язык», — пишет издание со слов дипломата ЕС.

Переговоры с Венгрией продолжаются. Вопрос представительства национального меньшинства в Верховной Раде отложен. Венгрия согласилась на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС. Стороны обратились в Венецианскую комиссию и ОБСЕ для разъяснения механизма реализации этого требования.

Однако все больше стран заявляют о том, что не хотели бы видеть Украину в ЕС. Так, против этого выступает Италия, Рим считает, что это обернется экономической катастрофой для союза.